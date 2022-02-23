Росія розпочала евакуацію своїх дипломатів з України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Евакуація персоналу розпочалася зі всіх дипломатичних представництв Росії в Україні. Цю інформацію у середу кореспонденту ТАСС підтвердили у російському посольстві в Києві, передає УНН.
Цитата
"Евакуація персоналу вже почалася", - ідеться у повідомленні.
Доповнення
22 лютого Росія оголосила про евакуацію персоналу російських закордонних установ в Україні.
Контекст
21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" і "ДНР" на сході України.
Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "підтримання миру".
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак після рішення Путіна визнати незалежними "Л/ДНР" заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.
Зокрема, канцлер Олаф Шольц заявив, що уряд Німеччини тимчасово зупиняє сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" для постачання російського газу до ФРН на тлі визнання Росією "незалежними" так звані "Л/ДНР".