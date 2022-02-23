Россия начала эвакуацию своих дипломатов из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Эвакуация персонала началась со всех дипломатических представительств России в Украине. Эту информацию в среду корреспонденту ТАСС подтвердили в российском посольстве в Киеве, передает УНН.
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"Эвакуация персонала уже началась", - говорится в сообщении.
Дополнение
22 февраля Россия объявила об эвакуации персонала российских заграничных учреждений в Украине.
Контекст
21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.
Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "поддержания мира".
Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако после решения Путина признать независимыми "Л/ДНР" заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.
В частности, канцлер Олаф Шольц заявил, что правительство Германии временно останавливает сертификацию газопровода "Северный поток-2" для поставки российского газа в ФРГ на фоне признания Россией "независимыми" так называемые "Л/ДНР".