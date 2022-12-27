росія розосередила авіацію після вибухів на аеродромі в Енгельсі - Ігнат
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. росія розосередила авіацію з аеродрому в Енгельсі після вибухів, які сталися учора, 26 грудня. Про це повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігнат в ефірі національного телемарафону, передає УНН.
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"Після вчорашніх відомих подій бачимо, що літаки там розосереджено. Саме стратегічна авіація, йдеться про аеродром Енгельс. Там ще залишається певна кількість літаків, але чимало з них вже передислоковано на різні аеродроми, які можуть їх приймати, утримувати, передислоковувати", - сказав Ігнат.
Він додав, що після вибухів активність ворожої авіації суттєво було зменшено.
Контекст
Учора, 26 грудня, росЗМІ повідомили про гучний вибух у російському місті Енгельс. Там розташований військовий аеродром. Як зазначається, на ньому розміщена стратегічна авіація росіян - Ту-95, Ту-160 тощо.
Унаслідок вибуху, за повідомленням мо рф, загинули 3 людини.
Аналітики ISW в останньому звіті зазначили, що після вибухів в Енгельсі у росії занепокоєні неспроможністю російської влади убезпечити критичну інфраструктуру.
Нагадаємо
Військовий експерт Олег Жданов в коментарі УНН розповів, які наслідки мають вибухи на аеродромі в Енгельсі для російської авіації.