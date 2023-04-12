росія публікує відео страт українських військових, щоб відбити у своїх бажання здатися - ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. росія публікує жорстокі відео зі стратами українських військових навмисно, щоб залякати українців та своїх військовослужбовців, намагаючись таким чином відбити бажання окупантів здаватися у полон. Про це в ефірі національного телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, передає УНН.
Цитата
"Метою такої політики є спроба деморалізувати і посіяти паніку в українських Силах оборони, чого їм досягти не вдається. Також метою таких публічних звірств є, зокрема, залякування своїх бійців. Мовляв, ви не думайте здаватись в полон, оскільки в українському полоні будуть робити з вами те, що ми робимо з українськими полоненими", - наголосив Юсов.
Деталі
Він додав, що, попри жорстокість окупантів, Україна залишається демократичною державою і дотримується Женевських конвенцій. Тому ЗСУ продовжать брати російських окупантів у полон.
"З іншого боку, росіяни активніше звертаються і пробують здаватися в полон. Ми можемо нагадати статистику, що березень став рекордним місяцем по кількості заявок в проект "Хочу жить" - понад 3 тисяч російських військових звернулися до українського проекту з інформацією про те, що вони хочуть здатися в полон", - констатував Юсов.
Водночас він додав, що росія намагається унеможливити процес здачі окупантів у полон. Для цього на фронті часто з'являються загороджувальні загони, а всередині російського суспільства репресії.
Доповнення
11 квітня в мережі з’явилось відео, як російські окупанти жорстко катують українського полоненого та відрізають йому голову. Служба безпеки України розпочала досудове розслідування жорстокого вбивства окупантами українського воїна за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Президент Володимир Зеленський відреагував на відео з ймовірною стратою українського військового.