россия публикует видео казней украинских военных, чтобы отбить у своих желание сдаться - ГУР

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"Целью такой политики является попытка деморализовать и посеять панику в украинских Силах обороны, чего им достичь не удается. Также целью таких публичных зверств является, в частности, запугивание своих бойцов. Мол, вы не думайте сдаваться в плен, поскольку в украинском плену будут делать с вами то, что мы делаем с украинскими пленными", - отметил Юсов.

Детали

Он добавил, что, несмотря на жестокость оккупантов, Украина остается демократическим государством и придерживается Женевских конвенций. Поэтому ВСУ продолжат брать российских оккупантов в плен.

"С другой стороны, россияне активнее обращаются и пробуют сдаваться в плен. Мы можем напомнить статистику, что март стал рекордным месяцем по количеству заявок в проект "Хочу жить" - более 3 тысяч российских военных обратились в украинский проект с информацией о том, что они хотят сдаться в плен", - констатировал Юсов.

В то же время он добавил, что россия пытается сделать невозможным процесс сдачи оккупантов в плен. Для этого на фронте часто появляются заградительные отряды, а внутри российского общества репрессии.

Дополнение

11 апреля в сети появилось видео, как российские оккупанты жестко пытают украинского пленного и отрезают ему голову. Служба безопасности Украины начала досудебное расследование жестокого убийства оккупантами украинского воина по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на видео с вероятной казнью украинского военного.



