Росія проектує на зовнішню політику ментальність КДБ – Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. РФ розглядає зовнішню політику як послідовність операцій спецслужб. Про це сказав Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, виступаючи на конференції Halifax International Security Forum у Канаді, передає кореспондент УНН.
“Повертаючись до порівняння Росії і Китаю: Росія розглядає зовнішню політику як послідовність спеціальних операцій, як здатність створювати компроміси, націлені на демократичний світ, на підрив демократичних інституцій. Єдиний ефективний важіль впливу, який має в руках Росія і Путін, це потенціал військових сил та спецслужб. Зрештою, всі важливі рішення приймаються єдиною людиною”, — сказав Клімкін.
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На його думку, не може бути таким самим підхід до Китаю і для Росії, яка “просто намагається використати ментальність КДБ і спецслужб, проектуючи її у зовнішній політиці”.
Як раніше інформував УНН, міністр закордонних справ Павло Клімкін 17-18 листопада перебуватиме з робочим візитом у Канаді, після триденного візиту до США.