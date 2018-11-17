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Росія проектує на зовнішню політику ментальність КДБ – Клімкін

Росія проектує на зовнішню політику ментальність КДБ – Клімкін

Київ • УНН

 • 11792 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. РФ розглядає зовнішню політику як послідовність операцій спецслужб. Про це сказав Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, виступаючи на конференції Halifax International Security Forum у Канаді, передає кореспондент УНН.

“Повертаючись до порівняння Росії і Китаю: Росія розглядає зовнішню політику як послідовність спеціальних операцій, як здатність створювати компроміси, націлені на демократичний світ, на підрив демократичних інституцій. Єдиний ефективний важіль впливу, який має в руках Росія і Путін, це потенціал військових сил та спецслужб. Зрештою, всі важливі рішення приймаються єдиною людиною”, — сказав Клімкін.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Клімкін пояснив, чому Путін вже програв свою війну в Україні

На його думку, не може бути таким самим підхід до Китаю і для Росії, яка “просто намагається використати ментальність КДБ і спецслужб, проектуючи її у зовнішній політиці”.

Як раніше інформував УНН, міністр закордонних справ Павло Клімкін 17-18 листопада перебуватиме з робочим візитом у Канаді, після триденного візиту до США.

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