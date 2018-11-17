Россия проецирует на внешнюю политику ментальность КГБ - Климкин

“Возвращаясь к сравнению России и Китая: Россия рассматривает внешнюю политику как последовательность специальных операций, как способность создавать компромиссы, нацеленные на демократический мир, на подрыв демократических институтов. Единственный эффективный рычаг воздействия, который имеет в руках Россия и Путин, это потенциал военных сил и спецслужб. В конце концов, все важные решения принимаются единственным человеком”, — сказал Климкин.

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По его мнению, не может быть таким же подход в Китай и для России, которая “просто пытается использовать ментальность КГБ и спецслужб, проектируя ее во внешней политике”.

Как ранее информировал УНН, министр иностранных дел Павел Климкин 17-18 ноября будет находиться с рабочим визитом в Канаде, после трехдневного визита в США.