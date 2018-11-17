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Клімкін пояснив, чому Путін вже програв свою війну в Україні

Клімкін пояснив, чому Путін вже програв свою війну в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Російська Федерація вже програла війну з Україною, тому що втратила український народ. Про це сказав Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, виступаючи на конференції Halifax International Security Forum в Канаді, передає кореспондент УНН.

“Росія вже програла в Україні, тому що Росія втратила нас, українців, у сенсі будь-якого ефективного співробітництва з РФ. До війни, всього лише 5 років тому, лише 19% українців бажали, щоб ми вступили у НАТО. Тепер їх 55%. Це дуже сталий показник. Те, що зробив Путін — дозволив провести повну рокіровку українського суспільства”, — сказав Клімкін.

За його словами, успішна Україна являється фундаментально небезпечною загрозою для російської моделі як такої.

“Путін з самого початку хотів розколоти навпіл Україну. Це була його ідея „руського міра“ і „Новоросії“, мати половину України як російську колонію і частину — як російський протекторат. Тепер він має анексований Крим, частину Донбасу як російський протекторат, але вся Україна, вільна і демократична, не під російським контролем. У цьом плані, він точно вже програв”, — наголосив міністр.

Як раніше інформував УНН, міністр закордонних справ Павло Клімкін 17-18 листопада перебуватиме з робочим візитом у Канаді, після триденного візиту до США.

Українські Національні Новини

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