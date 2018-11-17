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Климкин объяснил, почему Путин уже проиграл свою войну в Украине

Климкин объяснил, почему Путин уже проиграл свою войну в Украине

Киев  •  УНН

 • 52628 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Российская Федерация уже проиграла войну с Украиной, потому что потеряла украинский народ. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, выступая на конференции Halifax International Security Forum в Канаде, передает корреспондент УНН.

“Россия уже проиграла в Украине, потому что Россия потеряла нас, украинцев, в смысле любого эффективного сотрудничества с РФ. До войны, всего лишь 5 лет назад, лишь 19% украинцев хотели, чтобы мы вступили в НАТО. Теперь их 55%. Это очень устойчивый показатель. То, что сделал Путин — позволил провести полную рокировку украинского общества”, — сказал Климкин.

По его словам, успешная Украина является фундаментально опасной угрозой для российской модели как таковой.

“Путин с самого начала хотел расколоть пополам Украину. Это была его идея „русского мира“ и „Новороссии“, иметь половину Украины как российскую колонию и часть — как российский протекторат. Теперь он аннексировал Крым, часть Донбасса как российский протекторат, но вся Украина, свободная и демократическая, не под российским контролем. В этом плане, он точно уже проиграл”, — подчеркнул министр.

Как ранее информировал УНН, министр иностранных дел Павел Климкин 17-18 ноября будет находиться с рабочим визитом в Канаде, после трехдневного визита в США.

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