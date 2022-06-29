росія пригрозила Норвегії "заходами у відповідь" через доступ до арктичних островів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. росія заявила в середу, що обмеження, введені Норвегією, блокують товари для російських поселень на арктичному архіпелазі Шпіцберген і пригрозила невказаними "заходами у відповідь", якщо Осло не вирішить це питання, передає УНН з посиланням на Reuters.
Що було раніше
Шпіцберген, розташований на півдорозі між північним узбережжям Норвегії та Північним полюсом, і є частиною Норвегії, але росія має право експлуатувати природні ресурси архіпелагу за договором, підписаним у 1920 році, і деякі поселення там населені в основному росіянами.
Норвегія, яка не входить до ЄС, але застосувала санкції ЄС проти росії, заявила, що санкції не вплинуть на перевезення товарів морським транспортом на Шпіцберген. Але більшість вантажів для російських поселень архіпелагу проходить спочатку через контрольно-пропускний пункт у материкову Норвегію, яка закрита для підсанкційних товарів.
Деталі
Міністерство закордонних справ росії заявило, що викликало тимчасового повіреного у справах Норвегії, щоб висловити протест проти обмежень, які, за його словами, порушили доставку критично важливих вантажів, включаючи продукти харчування та медичне обладнання.
Назвавши ситуацію "неприйнятною", там попередили, що "недружні" дії щодо росії призведуть до "заходів у відповідь".
Додамо
Після вторгнення в Україну в лютому росія потрапила під санкції, які обмежують транзит товарів через Європу.
Цього місяця Литва почала вводити обмеження на деякі товари, що відправляються залізницею до російського Калінінграду на Балтійському морі.
росія заявляє, що ці обмеження рівносильні "блокаді", і пообіцяла "відплату" Литві.