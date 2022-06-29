росія пригрозила Норвегії "заходами у відповідь" через доступ до арктичних островів

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 24779 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 68661 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 113133 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 164902 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 163147 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 166013 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 144873 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 114321 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 107460 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 302318 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.6 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 115576 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 85265 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 171058 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

14:01 • 72849 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

14:01 • 60996 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 171058 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 302334 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 564850 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 509174 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 710201 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 31091 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 85265 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 115576 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 141311 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 154949 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

Forbes

MIM-104 Patriot

росія пригрозила Норвегії "заходами у відповідь" через доступ до арктичних островів

росія пригрозила Норвегії "заходами у відповідь" через доступ до арктичних островів

Київ • УНН

 • 104752 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. росія заявила в середу, що обмеження, введені Норвегією, блокують товари для російських поселень на арктичному архіпелазі Шпіцберген і пригрозила невказаними "заходами у відповідь", якщо Осло не вирішить це питання, передає УНН з посиланням на Reuters.

Що було раніше

Шпіцберген, розташований на півдорозі між північним узбережжям Норвегії та Північним полюсом, і є частиною Норвегії, але росія має право експлуатувати природні ресурси архіпелагу за договором, підписаним у 1920 році, і деякі поселення там населені в основному росіянами.

Норвегія, яка не входить до ЄС, але застосувала санкції ЄС проти росії, заявила, що санкції не вплинуть на перевезення товарів морським транспортом на Шпіцберген. Але більшість вантажів для російських поселень архіпелагу проходить спочатку через контрольно-пропускний пункт у материкову Норвегію, яка закрита для підсанкційних товарів.

Деталі

Міністерство закордонних справ росії заявило, що викликало тимчасового повіреного у справах Норвегії, щоб висловити протест проти обмежень, які, за його словами, порушили доставку критично важливих вантажів, включаючи продукти харчування та медичне обладнання.

Назвавши ситуацію "неприйнятною", там попередили, що "недружні" дії щодо росії призведуть до "заходів у відповідь".

Додамо

Після вторгнення в Україну в лютому росія потрапила під санкції, які обмежують транзит товарів через Європу.

Цього місяця Литва почала вводити обмеження на деякі товари, що відправляються залізницею до російського Калінінграду на Балтійському морі.

росія заявляє, що ці обмеження рівносильні "блокаді", і пообіцяла "відплату" Литві.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$85,113.80
Золото
$3,147.20
Tesla
$268.93
Brent
$74.40
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,907.71