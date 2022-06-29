россия пригрозила Норвегии "ответными мерами" из-за доступа к арктическим островам
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. россия заявила в среду, что ограничения, введенные Норвегией, блокируют товары для российских поселений на арктическом архипелаге Шпицберген и пригрозила неуказанными "ответными мерами", если Осло не решит этот вопрос, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Что было раньше
Шпицберген, расположенный на полпути между северным побережьем Норвегии и Северным полюсом, и является частью Норвегии, но россия имеет право эксплуатировать природные ресурсы архипелага по договору, подписанному в 1920 году, и некоторые поселения там населены в основном русскими.
Норвегия, которая не входит в ЕС, но применила санкции ЕС против россии, заявила, что санкции не повлияют на перевозку товаров морским транспортом на Шпицберген. Но большинство грузов для российских поселений архипелага проходит сначала через контрольно-пропускной пункт в материковую Норвегию, которая закрыта для подсанкционных товаров.
Детали
Министерство иностранных дел россии заявило, что вызвало временного поверенного в делах Норвегии, чтобы выразить протест против ограничений, которые, по его словам, нарушили доставку критически важных грузов, включая продукты питания и медицинское оборудование.
Назвав ситуацию "неприемлемой", там предупредили, что "недружественные" действия в отношении россии приведут к "ответным мерам".
Добавим
После вторжения в Украину в феврале россия попала под санкции, ограничивающие транзит товаров через Европу.
В этом месяце Литва начала вводить ограничения на некоторые товары, отправляемые по железной дороге в российский Калининград на Балтийском море.
россия заявляет, что эти ограничения равносильны "блокаде", и пообещала "отплату" Литве.