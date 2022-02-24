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Росія повільно розвиває наступ на Херсон і Мелітополь – Арестович

Росія повільно розвиває наступ на Херсон і Мелітополь – Арестович

Київ • УНН

 • 394300 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Під час російської агресії на українській території ворожі війська поступово просуваються на Херсон та Мелітополь. Про це під час брифінгу повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Російські війська перейшли перешийок з Кримським півостровом і повільно розвивають наступ у двох напрямках. Перший - на Мелітополь, другий - на Херсон. Вони зараз шикуються в похідні колони і готуються до руху. Там є наші війська, вони будуть чинити спротив", - зазначив Арестович.

Він також додав, що станом на поточний час офіційно підтверджено 40 смертей серед українських військових.

Нагадаємо

Сьогодні о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.

Зеленський повідомив про введення воєнного стану на всій території України.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба оголосив про початок загарбницької війни проти України.

Українські Національні Новини

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