Россия медленно развивает наступление на Херсон и Мелитополь – Арестович
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Во время российской агрессии на украинской территории вражеские войска постепенно продвигаются на Херсон и Мелитополь. Об этом во время брифинга сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович, передает корреспондент УНН.
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"Российские войска перешли перешеек с Крымским полуостровом и медленно развивают наступление в двух направлениях. Первое - на Мелитополь, второе - на Херсон. Они сейчас выстраиваются в походные колонны и готовятся к движению. Там есть наши войска, они будут оказывать сопротивление", - отметил Арестович.
Он также добавил, что по состоянию на текущее время официально подтверждено 40 смертей среди украинских военных.
Напомним
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