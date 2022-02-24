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15 марта, 19:03 • 93686 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 126031 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109326 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100288 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 96082 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 83914 просмотра

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Россия медленно развивает наступление на Херсон и Мелитополь – Арестович

Россия медленно развивает наступление на Херсон и Мелитополь – Арестович

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 февраля. УНН. Во время российской агрессии на украинской территории вражеские войска постепенно продвигаются на Херсон и Мелитополь. Об этом во время брифинга сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович, передает корреспондент УНН.

Детали

"Российские войска перешли перешеек с Крымским полуостровом и медленно развивают наступление в двух направлениях. Первое - на Мелитополь, второе - на Херсон. Они сейчас выстраиваются в походные колонны и готовятся к движению. Там есть наши войска, они будут оказывать сопротивление", - отметил Арестович.

Он также добавил, что по состоянию на текущее время официально подтверждено 40 смертей среди украинских военных.

Напомним

Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

Зеленский сообщил о введении военного положения на всей территории Украины.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил о начале захватнической войны против Украины.

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