росія повернеться до договору про СНО, якщо США відмовляться від "ворожої позиції" - мзс
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. росія повернеться до повного дотримання нового договору СНО, якщо Вашингтон відмовиться від своєї «ворожої позиції» стосовно москви, повідомили російські інформаційні агенції з посиланням на заступника міністра закордонних справ сергія рябкова, передає УНН.
Раніше на цьому тижні Сполучені Штати заявили, що припинять надавати росії деякі повідомлення, необхідні відповідно до договору про контроль над озброєннями, у тому числі оновлену інформацію про місцезнаходження ракет і пускових установок, у відповідь на «порушення москвою угоди, що продовжуються».
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За словами рябкова, цей крок не став несподіванкою для москви, і рішення росії призупинити дію нового договору СНО залишається чинним, попри будь-які контрзаходи.
«Незалежно від будь-яких заходів або контрзаходів з боку США, наше рішення призупинити дію Договору про СНО непохитно», - цитує його ТАРС.
«І наша власна умова для повернення до повністю чинного договору полягає в тому, щоб США відмовилися від своєї принципово ворожої позиції стосовно росії».