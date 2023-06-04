росія повернеться до договору про СНО, якщо США відмовляться від "ворожої позиції" - мзс

Раніше на цьому тижні Сполучені Штати заявили, що припинять надавати росії деякі повідомлення, необхідні відповідно до договору про контроль над озброєннями, у тому числі оновлену інформацію про місцезнаходження ракет і пускових установок, у відповідь на «порушення москвою угоди, що продовжуються».

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За словами рябкова, цей крок не став несподіванкою для москви, і рішення росії призупинити дію нового договору СНО залишається чинним, попри будь-які контрзаходи.

«Незалежно від будь-яких заходів або контрзаходів з боку США, наше рішення призупинити дію Договору про СНО непохитно», - цитує його ТАРС.

«І наша власна умова для повернення до повністю чинного договору полягає в тому, щоб США відмовилися від своєї принципово ворожої позиції стосовно росії».