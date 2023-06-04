россия вернется к договору о СНВ, если США откажутся от "враждебной позиции" - мид
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. россия вернется к полному соблюдению нового договора СНВ, если Вашингтон откажется от своей «враждебной позиции» по отношению к москве, сообщили российские информационные агентства со ссылкой на заместителя министра иностранных дел сергея рябкова, передает УНН.
Ранее на этой неделе Соединенные Штаты заявили, что прекратят предоставлять россии некоторые уведомления, необходимые в соответствии с договором о контроле над вооружениями, в том числе обновленную информацию о местонахождении ракет и пусковых установок, в ответ на «продолжающиеся нарушения москвой соглашения».
Детали
По словам рябкова, этот шаг не стал неожиданностью для москвы, и решение россии приостановить действие нового договора СНВ остается в силе, несмотря на любые контрмеры.
«Независимо от любых мер или контрмер со стороны США, наше решение приостановить действие Договора о СНВ непоколебимо», — цитирует его ТАСС.
«И наше собственное условие для возвращения к полностью действующему договору заключается в том, чтобы США отказались от своей принципиально враждебной позиции по отношению к россии».