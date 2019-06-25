Росія подасть заявку на підтвердження повноважень делегації в ПАРЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Росія у вівторок, 25 червня, подасть заявку на підтвердження повноважень своєї делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) після того, як члени Асамблеї прийняли резолюцію, що дозволяє Росії повернуться до повноцінної роботи. Про це заявив глава російської делегації, віце-спікер Держдуми Петро Толстой, повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Ми подаємо заявку на підтвердження своїх повноважень", - заявив він.
Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи на своєму засіданні вночі 25 червня підтримала резолюцію, яка змінює правила ПАРЄ і ускладнює процедуру застосування санкцій, зокрема проти Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на трансляцію засідання на сайті ПАРЄ.
За це рішення проголосували 118 членів ПАРЄ, проти - 62, утрималися 10.
"ПАРЄ у стані зомбі в першій ночі відкрила двері агресору. Завтра битва триватиме далі. За санкції, які залишилися серед можливих. Ганьба", написав у Facebook голова української делегації Володимир Ар'єв.
Нагадаємо, проект цієї резолюції регламентний комітет ПАРЄ ухвалив 3 червня. Розгляд поправок до документа, запропонованих членами української делегації та їхніми союзниками, розпочався близько 20:00 24 червня і тривав майже шість годин.
Доповідачкою з цього питання була бельгійка Петра де Суттер, головувала на засіданні президентка ПАРЄ, швейцарка Ліліан Морі-Паск’є.
Українська делегація підготувала більше 200 поправок, аби заблокувати повернення російської делегації, але "за" проголосували лише 52 європейці, 110 - "проти". Про це на своїй сторінці в Facebook написала віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко і додала, що це "справжня Страсбурзька змова".