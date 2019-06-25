Росія подасть заявку на підтвердження повноважень делегації в ПАРЄ

КИЇВ. 25 червня. УНН. Росія у вівторок, 25 червня, подасть заявку на підтвердження повноважень своєї делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) після того, як члени Асамблеї прийняли резолюцію, що дозволяє Росії повернуться до повноцінної роботи. Про це заявив глава російської делегації, віце-спікер Держдуми Петро Толстой, повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.