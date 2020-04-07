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Росія підтверджує свою участь в засіданні ОПЕК+ 9 квітня

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Росія у вівторок підтвердила свою участь у міністерській зустрічі ОПЕК+, яка повинна відбутися в четвер, 9 квітня. Про це повідомила прес-секретар міністерства енергетики РФ агентству Reuters, передає УНН.

Конференція, яка повинна проводитися по відеозв'язку в якості запобіжного заходу проти коронавірусу, спочатку була запланована на 6 квітня, але була відкладена, щоб "дати більше часу для переговорів", пише агентство з посиланням на джерела в ОПЕК.

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Нагадаємо, відповідно до джерел в ЗМІ, раніше Саудівська Аравія виступила з різкою критикою Росії, поставивши під загрозу досягнення угоди про стабілізацію цін на нафту. До цього очікувалося, що оголошення про домовленості буде зроблено під час телеконференції між двома країнами в понеділок, 6 квітня.

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