Россия подтверждает свое участие в заседании ОПЕК+ 9 апреля

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 78344 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 92466 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100906 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100298 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107924 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 94873 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103957 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106260 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131252 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130382 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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4 марта, 18:57 • 108028 просмотра
Актуальное
Россия подтверждает свое участие в заседании ОПЕК+ 9 апреля

Россия подтверждает свое участие в заседании ОПЕК+ 9 апреля

Киев  •  УНН

 • 13220 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Россия во вторник подтвердила свое участие в министерской встрече ОПЕК+, которая должна состояться в четверг, 9 апреля. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства энергетики РФ агентству Reuters, передаёт УНН.

Конференция, которая должна проводиться по видеосвязи в качестве меры предосторожности против коронавируса, первоначально была запланирована на 6 апреля, но была отложена, чтобы “дать больше времени для переговоров”, пишет агентство со ссылкой на источники в ОПЕК.

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Напомним, согласно источникам в СМИ, ранее Саудовская Аравия выступила с резкой критикой России, поставив под угрозу достижение соглашения о стабилизации цен на нефть. До этого ожидалось, что объявление о договоренности будет сделано во время телеконференции между двумя странами в понедельник, 6 апреля.

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