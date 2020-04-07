Россия подтверждает свое участие в заседании ОПЕК+ 9 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Россия во вторник подтвердила свое участие в министерской встрече ОПЕК+, которая должна состояться в четверг, 9 апреля. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства энергетики РФ агентству Reuters, передаёт УНН.
Конференция, которая должна проводиться по видеосвязи в качестве меры предосторожности против коронавируса, первоначально была запланирована на 6 апреля, но была отложена, чтобы “дать больше времени для переговоров”, пишет агентство со ссылкой на источники в ОПЕК.
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Напомним, согласно источникам в СМИ, ранее Саудовская Аравия выступила с резкой критикой России, поставив под угрозу достижение соглашения о стабилизации цен на нефть. До этого ожидалось, что объявление о договоренности будет сделано во время телеконференции между двумя странами в понедельник, 6 апреля.