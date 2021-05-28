Росія "передумала" і дала дозвіл Austrian Airlines на рейс в обхід Білорусі

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"Російська влада сьогодні видала дозвіл Austrian Airlines на альтернативний маршрут польоту з Відня до Москви, який пролягає не через білоруський повітряний простір. Таким чином, Austrian Airlines може виконати запланований на сьогодні рейс OS 601/602 з Відня до Москви і назад", - повідомила представник авіакомпанії.

Деталі

Як відзначили в Austrian Airlines, дозвіл на виконання подальших запланованих пасажирських рейсів з Відня до Москви і транспортних рейсів з Відня в китайський Нанкін за альтернативним маршрутом ще відсутній.

Що було раніше

Російська сторона напередодні не видала дозвіл австрійській авіакомпанії Austrian Airlines на прибуття літака з Відня до Москви за альтернативним маршрутом, який проходить не через простір Білорусі.

Раніше Austrian Airlines призупинила польоти над повітряним простором Білорусі до подальшого повідомлення на підставі рекомендації Агентства авіаційної безпеки ЄС (EASA).

У МЗС Австрії дії Москви визнали "незбагненними" і зажадали пояснень.

Контекст

Мінськ 23 травня підняв у повітря військовий літак, щоб змусити пасажирський літак Ryanair приземлитися. Після цього білоруська влада затримала опозиційного журналіста Романа Протасєвіча, який перебував на борту посадженого літака, що викликало міжнародний резонанс.

Лідери ЄС 24 травня погодилися уникати повітряного простору Білорусі. Євросоюз також погодився заборонити доступ білоруському авіаперевізнику "Бєлавіа" до своїх авіапростору і аеропортів. Очікується, що рішення європейської влади вплине на близько 20 аеропортів ЄС від Ларнаки до Гельсінкі, з яких виконуються рейси "Бєлавіа" в або з Білорусі.

При цьому вже близько десятка авіакомпаній, серед яких Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT і Singapore Airlines, оголосили про припинення польотів над Білоруссю.

Станом на четвер єдиною крім Естонії країною ЄС, що не заборонила польоти "Бєлавії", залишався Кіпр.

Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, українським авіакомпаніям та літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь, а білоруським літакам з 29 травня - в авіапросторі України.