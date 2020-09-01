Росія передала бойовикам на Донбас близько 700 т пального та 6 вагонів з боєприпасами - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Через неконтрольовані Україною ділянки кордону Росія минулого тижня передала бойовикам близько 700 т пального та 6 вагонів з боєприпасами. Про це під час брифінгу повідомив речник пресцентру Міноборони капітан Михайло Шаравара з посиланням на інформацію головного управління розвідки Міністерства оборони України, передає кореспондент УНН.
"Командування оперативного угрупування російсько-окупаційних військ нарощує боєздатність з’єднань та частин 1-го та 2-го армійських корпусів. Через неконтрольовані Україною ділянки кордону Росія продовжує постачати на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях озброєння, військову техніку та майно військового призначення. Протягом минулого тижня до з’єднань та частин окупантів доставлено близько 700 т пального та 6 вагонів з боєприпасами", - сказав Шаравара.
Крім того, з його слів, для укомплектування підрозділів противника з території Російської Федерації продовжують прибувати найманці.
"Це громадяни РФ, які пройшли спеціальну підготовку в навчальних таборах Південного військового округу за окремими військовими спеціальностями, такими як снайпери, розвідники та зв’язківці", - розповів речник.
Нагадаємо, упродовж поточної доби у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики не порушували режим припинення вогню.