Россия передала боевикам на Донбасс около 700 т горючего и 6 вагонов с боеприпасами - разведка

"Командование оперативной группировки российско-оккупационных войск наращивает боеспособность соединений и частей 1-го и 2-го армейских корпусов. Через неконтролируемые Украиной участки границы Россия продолжает поставлять на временно оккупированную территорию в Донецкую и Луганскую области вооружения, военную технику и имущества военного назначения. В течение прошлой недели в соединения и части оккупантов доставлено около 700 т горючего и 6 вагонов с боеприпасами", - сказал Шаравара.

Кроме того, по его словам, для укомплектования подразделений противника с территории Российской Федерации продолжают прибывать наемники.

"Это граждане РФ, прошедшие специальную подготовку в учебных лагерях Южного военного округа по отдельным военным специальностям, таким как снайперы, разведчики и связисты", - рассказал спикер.

Напомним, в течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики не нарушали режим прекращения огня.