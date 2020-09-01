ООС: з початку доби не зафіксовано обстрілів з боку бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Упродовж поточної доби у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики не порушували режим припинення вогню. Про це під час брифінгу повідомив речник пресцентру Міноборони капітан Михайло Шаравара, передає кореспондент УНН.
"Від початку поточної доби станом на 12:00 порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було. На всіх ділянках фронту спостерігається тиша", - сказав речник.
Як повідомляв УНН, минулої доби у районі проведення ООС зафіксовано 2 факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою нашими воїнами.