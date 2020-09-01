ООС: з початку доби не зафіксовано обстрілів з боку бойовиків

"Від початку поточної доби станом на 12:00 порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було. На всіх ділянках фронту спостерігається тиша", - сказав речник.

Як повідомляв УНН, минулої доби у районі проведення ООС зафіксовано 2 факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою нашими воїнами.