росія отримує нові партії "шахедів" - Гуменюк

$41.390.02
46.921.07
ukru
В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
Ексклюзив
08:15 • 7482 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 27698 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 29435 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 36507 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 106668 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 176301 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 187341 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 141954 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137520 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87784 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
6м/с
30%
Популярнi новини

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 23918 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 27867 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 29576 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 23429 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 12029 перегляди
Публікації

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 12093 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 27657 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 187314 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 242489 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 390174 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 16794 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 21849 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 38036 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 34286 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 141950 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

росія отримує нові партії "шахедів" - Гуменюк

Київ • УНН

 • 695076 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк зазначила, що окупанти отримують нові партії ударних дронів іранського виробництва. Про це вона заявила в ефірі телемарафону, пише УНН.

росія отримує нові партії "шахедів" - Гуменюк

Деталі 

Також Гуменюк зауважила, що окупанти намагаються використовувати ті потенціали, які ще можуть - зокрема ракети Х-22 і ударні безпілотники. 

Ситуація у Чорному морі наразі більш-менш стабільна:

"Ракетоносій ввечері було заведено до базування, він не залучався до ракетної атаки. Це і зорієнтувало нашу ППО більше на повітряні атаки, що буде працювати авіація і запуски "шахедів"".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах на півдні - речник Генштабу

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$64.93
Bitcoin
$84,578.90
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.25
Золото
$3,243.41
Ethereum
$1,635.74