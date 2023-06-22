росія отримує нові партії "шахедів" - Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк зазначила, що окупанти отримують нові партії ударних дронів іранського виробництва. Про це вона заявила в ефірі телемарафону, пише УНН.
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Також Гуменюк зауважила, що окупанти намагаються використовувати ті потенціали, які ще можуть - зокрема ракети Х-22 і ударні безпілотники.
Ситуація у Чорному морі наразі більш-менш стабільна:
"Ракетоносій ввечері було заведено до базування, він не залучався до ракетної атаки. Це і зорієнтувало нашу ППО більше на повітряні атаки, що буде працювати авіація і запуски "шахедів"".
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