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россия получает новые партии "шахедов" - Гуменюк

Киев • УНН

 • 695076 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что оккупанты получают новые партии ударных дронов иранского производства. Об этом она заявила в эфире телемарафона, пишет УНН.

россия получает новые партии "шахедов" - Гуменюк

Детали 

Также Гуменюк отметила, что оккупанты пытаются использовать те потенциалы, которые еще могут - в частности ракеты Х-22 и ударные беспилотники. 

Ситуация в Черном море пока более-менее стабильна:

"Ракетоноситель вечером был заведен на базирование, он не привлекался к ракетной атаке. Это и сориентировало нашу ПВО больше на воздушные атаки, что будет работать авиация и запуски "шахедов"".

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