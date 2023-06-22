россия получает новые партии "шахедов" - Гуменюк

Детали

Также Гуменюк отметила, что оккупанты пытаются использовать те потенциалы, которые еще могут - в частности ракеты Х-22 и ударные беспилотники.

Ситуация в Черном море пока более-менее стабильна:

"Ракетоноситель вечером был заведен на базирование, он не привлекался к ракетной атаке. Это и сориентировало нашу ПВО больше на воздушные атаки, что будет работать авиация и запуски "шахедов"".

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