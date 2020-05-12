Росія обійшла Іспанію за кількістю хворих на COVID-19: за добу - 10 899 нових випадків
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Росія обійшла Іспанію і вийшла на друге місце у світі за кількістю офіційно підтверджених випадків зараження коронавірусом. Про це інформує агентство ТАСС, передає УНН.
Так, повідомляється, що кількість інфікованих в Росії, за останньою інформацією оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом, досягла 232 243. В Іспанії кількість заражених становить 227 436.
За даними оперативного штабу по боротьбі з поширенням нової коронавірусної інфекції в РФ, число тих, які заразилися новою коронавірусною інфекцією зросла за останню добу на 10 899. Одужали на даний момент 43 512 пацієнтів, 2 116 осіб померли.
Як повідомлялося в УНН, раніше у Москві через апарат ШВЛ загорілася лікарня для пацієнтів з коронавірусом.