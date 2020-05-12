Россия обошла Испанию по количеству больных на COVID-19: за сутки - 10 899 новых случаев
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Россия обошла Испанию и вышла на второе место в мире по количеству официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает агентство ТАСС, передает УНН.
Так, сообщается, что количество инфицированных в России, по последней информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, достигло 232 243. В Испании число зараженных составляет 227 436.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в РФ, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией выросло за последние сутки на 10 899. Выздоровели на данный момент 43 512 пациентов, 2116 человек умерли.
Как сообщалось в УНН, ранее в Москве из-за аппарата ИВЛ загорелась больница для пациентов с коронавирусом.