росія обіцяє "жорстко відреагувати" на рішення Латвії понизити дипломатичні відносини
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. мзс росії пообіцяло "жорстко відреагувати" на рішення Латвії знизити рівень дипломатичних відносин із Москвою, інформує УНН.
Латвійська влада у вівторок вимагала від'їзду російського посла з Риги до 24 лютого, а Латвія до того ж терміну відкличе свого посла з Москви.
МЗС Латвії пояснило свій крок солідарністю з Естонією, відносини з якою росія в понеділок понизила до рівня тимчасового повіреного у справах у відповідь на недавнє рішення Таллінна скоротити розмір посольства росії у столиці країни.
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"Очевидно, що це рішення давно визрівало у Ризі. Аргументи, які зараз наводить латвійська сторона, неспроможні та надумані", - йдеться у повідомленні російської дипслужби на сайті.
Там додали, що "славнозвісна солідарність" Риги з іншими країнами Балтії проявляється в "русофобії латвійського керівництва та неприязні до всього, що пов'язане з росією".
"Також є бажання порадувати своїх найшаленіших "друзів" за межами країни", - наголосили в міністерстві.
У Москві не здивовані "недружніми кроками" Риги, які є "логічним наслідком політики латвійської правлячої еліти на послідовне руйнування двосторонніх відносин", також заявили в дипслужбі.