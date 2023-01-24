россия обещает "жестко отреагировать" на решение Латвии понизить дипломатические отношения

Латвийские власти во вторник потребовали отъезда российского посла из Риги до 24 февраля, а Латвия к тому же сроку отзовет своего посла из Москвы.

МИД Латвии объяснил свой шаг солидарностью с Эстонией, отношения с которой россия в понедельник понизила до уровня временного поверенного в делах в ответ на недавнее решение Таллинна сократить размер посольства россии в столице страны.

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"Очевидно, что это решение давно вызревало в Риге. Аргументы, которые сейчас приводит латвийская сторона, несостоятельны и надуманы", - говорится в сообщении российской дипслужбы на сайте.

Там добавили, что "знаменитая солидарность" Риги с другими странами Балтии проявляется в "русофобии латвийского руководства и неприязни ко всему, что связано с россией".

"Также есть желание порадовать своих самых самых безумных "друзей" за пределами страны", - подчеркнули в министерстве.

В Москве не удивлены "недружественными шагами" Риги, которые являются "логическим следствием политики латвийской правящей элиты на последовательное разрушение двусторонних отношений", также заявили в дипслужбе.