росія висилає посла Естонії та відкликає свого посла з Таллінна

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"Керівництво Естонії цілеспрямовано зруйнувало весь спектр відносин з росією. Тотальна русофобія, культивування ворожнечі до нашої країни зведені Таллінном у ранг державної політики", - йдеться в заяві міністерства закордонних справ рф.

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Зазначається, що посол Естонії повинен покинути країну до 7 лютого, а дипломатичне представництво Естонії відтепер буде знижено до тимчасового повіреного у справах. У міністерстві заявили, що цей крок був зроблений у відповідь на "новий недружній крок Естонії щодо радикального скорочення чисельності російського посольства в Таллінні".

Доповнення

11 січня міністерство закордонних справ Естонії повідомило посла рф про рішення, згідно з яким росія має скоротити кількість співробітників у посольстві в Таллінні до 8 осіб до 1 лютого 2023 року.

Глава зовнішньополітичного відомства Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що з початку війни в Україні Естонія звела двосторонні відносини з рф "до абсолютного мінімуму".