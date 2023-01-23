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росія висилає посла Естонії та відкликає свого посла з Таллінна

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. росія висилає посла Естонії Маргусу Лайдре та відкликає свого посла у Таллінні у відповідь на "новий недружній крок" країни, а саме скорочення чисельності російського посольства в країні. Про це інформує УНН, посилаючись на The Associated Press.

росія висилає посла Естонії та відкликає свого посла з Таллінна

Цитата

"Керівництво Естонії цілеспрямовано зруйнувало весь спектр відносин з росією. Тотальна русофобія, культивування ворожнечі до нашої країни зведені Таллінном у ранг державної політики", - йдеться в заяві міністерства закордонних справ рф.

Деталі

Зазначається, що посол Естонії повинен покинути країну до 7 лютого, а дипломатичне представництво Естонії відтепер буде знижено до тимчасового повіреного у справах. У міністерстві заявили, що цей крок був зроблений у відповідь на "новий недружній крок Естонії щодо радикального скорочення чисельності російського посольства в Таллінні".

Доповнення

11 січня міністерство закордонних справ Естонії повідомило посла рф про рішення, згідно з яким росія має скоротити кількість співробітників у посольстві в Таллінні до 8 осіб до 1 лютого 2023 року.

Глава зовнішньополітичного відомства Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що з початку війни в Україні Естонія звела двосторонні відносини з рф "до абсолютного мінімуму". 

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