россия высылает посла Эстонии и отзывает своего посла из Таллинна

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"Руководство Эстонии целенаправленно разрушило весь спектр отношений с россией. Тотальная русофобия, культивирование вражды к нашей стране возведены Таллинном в ранг государственной политики", - говорится в заявлении министерства иностранных дел рф.

Детали

Отмечается, что посол Эстонии должен покинуть страну до 7 февраля, а дипломатическое представительство Эстонии отныне будет понижено до временного поверенного в делах. В министерстве заявили, что этот шаг был сделан в ответ на "новый недружественный шаг Эстонии по радикальному сокращению численности российского посольства в Таллинне".

Дополнение

11 января министерство иностранных дел Эстонии уведомило посла рф о решении, согласно которому россия должна сократить количество сотрудников в посольстве в таллинне до 8 человек до 1 февраля 2023 года.

Глава внешнеполитического ведомства Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что с начала войны в Украине Эстония свела двусторонние отношения с рф "к абсолютному минимуму".