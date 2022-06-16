росія не відмовляється від проведення "референдумів" на захоплених територіях – Міноборони

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"росія не відмовляється від своїх планів провести так звані "референдуми". На сьогодні їм це не вдається з двох причин. Тому що місцеве населення на сьогодні чинить потужний опір й органи державної влади України, які за законом уповноважені здійснювати такі дії також роблять свою роботу. Результати якої ви бачите у неможливості поки що провести ці "референдуми", - розповіла Маляр.

Доповнення

На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, ймовірно, росія не потребуватиме проведення “референдумів” на тимчасово захоплених територіях через призначення росіян на керівні посади.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що проведення “референдумів” має відбуватися за законами, які регулюються конкретними нормами. росія порушує будь-які норми міжнародного права, гвалтуючи цивільне населення під егідою “звільнення”, що є нацизмом та фашизмом.

Раніше повідомляли, що окупанти в Херсонській області продовжують готувати підґрунтя для проведення псевдореферендуму. Зокрема, для цього на захоплених територіях області проводять фейкове “соціальне опитування”.