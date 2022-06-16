россия не отказывается от проведения "референдумов" на захваченных территориях – Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. россия не отказывается от своих планов провести так называемые "референдумы" на временно захваченных территориях. На сегодняшний день оккупантам это не удается из-за сопротивления населения. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр во время брифинга, передает УНН.
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"россия не отказывается от своих планов провести так называемые "референдумы". На сегодняшний день им это не удается по двум причинам. Потому что местное население на сегодняшний день оказывает мощное сопротивление и органы государственной власти Украины, которые по закону уполномочены осуществлять такие действия, также делают свою работу. Результаты которой вы видите в невозможности пока провести эти "референдумы", - рассказала Маляр.
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По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, вероятно, россия не будет нуждаться в проведении "референдумов" на временно захваченных территориях из-за назначения россиян на руководящие должности.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение “референдумов” должно происходить по законам, регулируемыми конкретными нормами. россия нарушает любые нормы международного права, насилуя гражданское население под эгидой “освобождения”, являющегося нацизмом и фашизмом.
Ранее сообщали, что оккупанты в Херсонской области продолжают готовить почву для проведения псевдореферендума. В частности, для этого на захваченных территориях области проводят фейковый “социальный опрос”.