росія не піде на переговори, якщо не виграє війну - Боррель

Цитата

"Я бачу явний намір росії виграти війну", - сказав Боррель на заході в Барселоні.

"росія не піде на переговори, якщо не виграє війну".

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