росія не піде на переговори, якщо не виграє війну - Боррель
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Високопоставлений дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель у понеділок заявив, що, на його думку, росія буде готова до переговорів лише у тому випадку, якщо вона виграє війну в Україні, додавши, що він «не оптимістичний» щодо того, що може статися у війні цього літа, інформує УНН з посиланням на Reuters.
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"Я бачу явний намір росії виграти війну", - сказав Боррель на заході в Барселоні.
"росія не піде на переговори, якщо не виграє війну".
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