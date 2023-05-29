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росія не піде на переговори, якщо не виграє війну - Боррель

росія не піде на переговори, якщо не виграє війну - Боррель

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Високопоставлений дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель у понеділок заявив, що, на його думку, росія буде готова до переговорів лише у тому випадку, якщо вона виграє війну в Україні, додавши, що він «не оптимістичний» щодо того, що може статися у війні цього літа, інформує УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

"Я бачу явний намір росії виграти війну", - сказав Боррель на заході в Барселоні.

"росія не піде на переговори, якщо не виграє війну".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Війна закінчиться швидко, якщо Захід перестане допомагати Україні, але такий сценарій неприйнятний – Боррель

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