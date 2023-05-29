россия не пойдет на переговоры, если не выиграет войну - Боррель

КИЕВ. 29 мая. УНН. Высокопоставленный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель в понедельник заявил, что, по его мнению, россия будет готова к переговорам только в том случае, если она выиграет войну в Украине, добавив, что он «не оптимистичен» относительно того, что может произойти в войне этим летом, информирует УНН со ссылкой на Reuters.