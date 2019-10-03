Росія назвала формулу Штайнмайєра компромісом до Мінських угод
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Запасного плану щодо виконання Мінських угод не може бути, вони є базою для врегулювання конфлікту на Донбасі. "Формула Штайнмайєра" вже є компромісом. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, відповідаючи на питання Першого каналу (Росія), повідомляє УНН з посиланням на сайт відомства.
"Плану "Б" бути не може, мінські угоди - це база, на якій повинно все вибудовуватися", - сказав міністр.
Міністр вказав, що "формула Штайнмайєра" вже є компромісом до мінських угод, тому що передбачає закріплення особливого статусу Донбасу не до, а після місцевих виборів в регіоні. "Тому ніяких відходів від базових принципів мінських угод, включаючи амністію, особливий статус, закріплений в конституції, розведення сил і засобів, повне відновлення економічних зв'язків, зняття блокади, яка повністю суперечила мінським угодам, - підкреслив глава МЗС РФ. - Це все залишається незмінним , без цього нічого не вийде".
Глава МЗС РФ також додав, що після підписання "формули Штайнмайєра" терміни проведення "нормандського" саміту належить визначати президентам. "Це вирішувати президентам", - сказав він, відповідаючи на відповідне запитання.
Раніше помічник президента Владислав Сурков заявив ТАСС, що визначення термінів проведення саміту "нормандської четвірки" стане можливим тільки після відведення військ на узгоджених раніше двох ділянках на лінії зіткнення на Донбасі. У свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив журналістам, що ясність щодо дати проведення такої зустрічі настане найближчим часом.
У вівторок за результатами засідання контактної групи по врегулюванню конфлікту в Донбасі повпред Росії Борис Гризлов повідомив, що всі учасники погодили "формулу Штайнмайєра" для її закріплення в українському законодавстві, зазначивши, що "таким чином узгоджений порядок введення в дію закону про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей".
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Франції заявило, що було досягнуто значного прогресу в переговорах, щоб незабаром у Парижі відбувся саміт "нормандської четвірки".