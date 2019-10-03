Россия назвала формулу Штайнмайера компромиссом к Минским соглашениям

КИЕВ. 3 октября. УНН. Запасного плана по выполнению Минских соглашений не может быть, они являются базой для урегулирования конфликта на Донбассе. "Формула Штайнмайера" уже является компромиссом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы Первого канала (Россия), сообщает УНН со ссылкой на сайт ведомства.