Россия назвала формулу Штайнмайера компромиссом к Минским соглашениям
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Запасного плана по выполнению Минских соглашений не может быть, они являются базой для урегулирования конфликта на Донбассе. "Формула Штайнмайера" уже является компромиссом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы Первого канала (Россия), сообщает УНН со ссылкой на сайт ведомства.
"Плана "Б" быть не может, минские соглашения - это база, на которой должно все выстраиваться", - сказал министр.
Министр указал, что "формула Штайнмайера" уже является компромиссом к минским соглашениям, потому что предусматривает закрепление особого статуса Донбасса не до, а после местных выборов в регионе. "Поэтому никаких отходов от базовых принципов минских соглашений, включая амнистию, особый статус, закрепленный в конституции, разведение сил и средств, полное возобновление экономических связей, снятие блокады, которая полностью противоречила минским соглашениям, - подчеркнул глава МИД РФ. - Это все остается неизменным, без этого ничего не получится".
Глава МИД РФ также добавил, что после подписания "формулы Штайнмайера" сроки проведения "нормандского" саммита предстоит определять президентам. "Это решать президентам", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее помощник президента Владислав Сурков заявил ТАСС, что определение сроков проведения саммита "нормандской четверки" станет возможным только после отвода войск на согласованных ранее двух участках на линии соприкосновения в Донбассе. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что ясность относительно даты проведения такой встречи наступит в ближайшее время.
Во вторник по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все участники согласовали "формулу Штайнмайера" для ее закрепления в украинском законодательстве, отметив, что "таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей".
Напомним, Министерство иностранных дел Франции заявило, что был достигнут значительный прогресс в переговорах, чтобы вскоре в Париже состоялся саммит "нормандской четверки".