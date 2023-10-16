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росія намагається сформувати в Україні нову агентурну мережу - Данілов

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. фсб росії робить активні спроби сформувати в Україні нову агентурну мережу, покладаючи на неї далекосяжні надії. У перспективі йдеться про розгортання політичного проекту, орієнтованого на залишки проросійськи налаштованого населення. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

росія намагається сформувати в Україні нову агентурну мережу - Данілов

Деталі

“Варто нагадати. Єдиний шанс росії здолати Україну — внести розкол і занурити українців у внутрішнє протистояння, чим кремль успішно займався останні десятиріччя — ділив Україну на сорти, створював російські проксі-партії, корумпував політиків, фальсифікував історію. Завдячуючи активній діяльності українських силових структур, останніми роками було проведено наймасштабнішу чистку російської агентури”, — написав Данілов.

Він зауважив, що росія і надалі намагатиметься на місці однієї зрізаної голови виростити кілька нових.

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Цитата

“Нині за всіма ознаками фсб рф робить активні спроби сформувати нову агентурну мережу, покладаючи на неї далекосяжні надії. В перспективі йдеться про розгортання політичного проєкту, орієнтованого на залишки проросійськи налаштованого населення, а паралельно з цим здійснюється інформаційна інтервенція з намаганнями розхитати процес внутрішньоукраїнської дестабілізації”, — повідомив Данілов.

Додамо

За його словами, ознаками подібної діяльності є різка активізація різноманітних “експертів”, “акторів-розвідників” та іншого роду аферистів у просуванні російською мовою російської ж повістки.

“Саме вони цієї миті волають про „провал“ контрнаступу, натякають на необхідність перегляду цілей війни (і це вже не вихід на кордони 1991 року), роздають поради як воювати ЗСУ, видають фальшиві інсайди про „конфлікти“ серед військово-політичного керівництва, закликають прийняти „хороших руських“ і зрештою натякають, що з росією необхідно домовлятися”, — розповів Данілов.

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Данілов зазначив, що українські правоохоронні структури уважно відстежують прояви подібних ворожих дій, виявляючи та припиняючи їх.

"Своєю чергою українці мають проявити вискоку ступінь інформаційної охайності, щоб не забруднитися продуктами російської інформаційної"життєдіяльності", — додав Данілов.

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