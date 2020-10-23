Росія намагається поглинути Україну і Білорусь задля відновлення імперії - Шушкевич

“Сьогоднішня Білорусь хоче вирватися з пут Лукашенка, який діє за підтримки влади Росії. Кремль хоче відновити імперію у вигляді Радянського Союзу і не гребує жодними методами”, — наголосив він.

“Лукашенко отримує від Путіна таку підтримку, яку ніколи ніхто не отримував. Лише 1,5 млрд дол. йому передали на організацію придушення протестів, на побиття незгодних”, — додав Станіслав Шушкевич.

Він підкреслив, що за задумом Росії, нова імперія буде без України неповною.

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“Російська влада прагне поглинути Україну і Білорусь, щоб наповнити свою імперію інтелектом і порядністю. Але ж вся російська інтелігенція підтримує білоруський протест! І я вдячний усій Україні за підтримку. А щодо ЄС, то сподіваюсь, що премія Сахарова підніме дух нашої опозиції”, — сказав він.

Говорячи про ситуацію з протестами у Білорусі, Станіслав Шушкевич сказав: “Це жахливі методи, коли 73-річну жінку б’є ОМОН, коли людей затримують і вбивають. Росія забезпечує Лукашенка зброєю, яку він застосовує проти протестувальників, і цьому важко протистояти. Я не знаю, коли це завершиться, але сподіваюсь, що це закінчиться швидко та гідно. Протест дозволяє наша конституція, але Лукашенко прийняв закон, що перекреслює всю Конституцію”.

Нагадаємо, МВС Білорусі повідомило про виїзд 13 тисяч білорусів до Польщі і України.