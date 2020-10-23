Россия пытается поглотить Украину и Беларусь для восстановления империи - Шушкевич
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Россия пытается поглотить Украину и Беларусь для восстановления империи, поэтому поддерживает Александра Лукашенко в жестком подавлении общенационального протеста. Об этом заявил первый лидер независимой Беларуси Станислав Шушкевич в ходе Специального Киевского форума 2020 в пятницу, 23 октября, передает УНН.
"Сегодняшняя Беларусь хочет вырваться из пут Лукашенко, который действует при поддержке властей России. Кремль хочет восстановить империю в виде Советского Союза и не гнушается никакими методами", - подчеркнул он.
"Лукашенко получает от Путина такую поддержку, которую никогда никто не получал. Только 1,5 млрд долл. ему передали на организацию подавления протестов, на избиение несогласных", - добавил Станислав Шушкевич.
Он подчеркнул, что по замыслу России, новая империя будет без Украины неполной.
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"Российская власть стремится поглотить Украину и Беларусь, чтобы наполнить свою империю интеллектом и порядочностью. Но вся русская интеллигенция поддерживает белорусский протест! И я благодарен всей Украине за поддержку. А относительно ЕС, то надеюсь, что премия Сахарова поднимет дух нашей оппозиции", - сказал он.
Говоря о ситуации с протестами в Беларуси, Станислав Шушкевич сказал: "Это ужасные методы, когда 73-летнюю женщину бьет ОМОН, когда людей задерживают и убивают. Россия обеспечивает Лукашенко оружием, которое он применяет против протестующих, и этому трудно противостоять. Я не знаю, когда это закончится, но надеюсь, что это закончится быстро и достойно. Протест позволяет наша конституция, но Лукашенко принял закон, который перечеркивает всю Конституцию".
Напомним, МВД Беларуси сообщило о выезде 13 тыс. белорусов в Польшу и Украину.