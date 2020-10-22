МВС Білорусі повідомило про виїзд 13 тисяч білорусів до Польщі і України

“На територію Польщі був найбільший в’їзд — близько 10 тис. чоловік. Латвія і Литва — набагато менше — не більше 500 чоловік виїхали в ці дві країни”, — сказав начальник департаменту громадянства та міграції МВС Білорусі Олексій Бєгун. Він також повідомив, що за той же період в Україну поїхали близько 3 тис. чоловік.

Бєгун не погодився з тим, що масовий виїзд білорусів за кордон спровокувала політична криза в країні після президентських виборів, затьмарених повідомленнями про масштабну фальсифікацію результатів голосування. При цьому він не виключив, що деякі з тих, хто виїхав, які збиралися переселитися на ПМЖ за кордон вже давно, скористалися цією кризою, щоб, за його словами, полегшити собі отримання політичного притулку.

Представник МВС також пояснив відтік білорусів за кордон міркуваннями працевлаштування. “Частина виїжджає як працюючі особи. Думаю, це не безповоротна, це трудова міграція. Зрозуміло, що українці надали певні преференції „айтішникам“, поляки досі надають преференції щодо працюючих білорусів, які в спрощеному порядку залучаються для трудової діяльності і виїжджають на роботу”, — пояснив він.

У Білорусі вже третій місяць тривають акції протесту проти підсумків серпневих президентських виборів, на яких, згідно з офіційними даними, перемогу здобув Олександр Лукашенко, правлячий в цій країні з 1994 року. Учасники акцій не визнають результати голосування, вважаючи їх сфальсифікованими.

Один з лідерів білоруської опозиції Світлана Тіхановська 13 жовтня пред’явила Лукашенко “народний ультиматум” з вимогою не пізніше 25 жовтня оголосити про відхід Лукашенка у відставку, повністю припинити насильство на вулицях і звільнити всіх політв’язнів. В іншому випадку “вся країна мирно вийде на вулиці”, і 26 жовтня “почнеться національний страйк всіх підприємств, блокування всіх доріг, обвал продажів в державних магазинах”, попередила Тіхановська.

Після президентських виборів 9 серпня Тіхановська була змушена покинути Білорусь і в даний час знаходиться в Литві. СК Білорусі оголосив її в міждержавний розшук.