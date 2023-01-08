росія може розгорнути власне виробництво іранських дронів: Данілов назвав, в якому місті

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"Одне з таких міст – це Тольятті, де вони збираються все це робити, є і інші міста. Наша розвідка по багатьох питаннях працює просто бездоганно, і ми заздалегідь розуміємо, які кроки вони можуть для себе відпрацьовувати", - зазначив Данілов.

Деталі

Зокрема, у листопаді 2022 року з'явилася інформація, що росія таємно уклала угоду з Тегераном про початок виробництва іранських безпілотників на території рф.

Секретар РНБО зазначив, що у дронах-камікадзе знайшли комплектувальні виробництва компаній, які мали б дотримуватися запроваджених санкцій і не постачати їх Ірану.

"Коли ми почали збивати іранські дрони, ми звернули увагу на комплектацію певних компаній, які не мали б поставляти ці комплектувальні до Ірану. Як вони там опинилися, зараз з'ясовують багато розвідок. Але після того, як це стало публічно відомо, я не думаю, що компанії, які їх поставляли, будуть продовжувати це робити. Тоді з чого будуть складати свої дрони – це велике питання. Чи буде заміна деталей", - наголосив він.

Доповнення

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов зазначив, що росія та Іран мають попередні домовленості щодо постачання ракет, але Іран утримується через потенційні наслідки.



За даними Bloomberg, росія та Іран всупереч санкціям будують новий трансконтинентальний торговельний шлях, що простягається від східного краю Європи до Індійського океану. Це 3000-кілометровий прохід, який знаходиться поза межами досяжності будь-якого іноземного втручання. Країни інвестують в проєкт понад 20 мільярдів доларів.