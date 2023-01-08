россия может развернуть собственное производство иранских дронов: Данилов назвал, в каком городе

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"Один из таких городов – это Тольятти, где они собираются все это делать, есть и другие города. Наша разведка по многим вопросам работает просто безупречно, и мы заранее понимаем, какие шаги они могут для себя отрабатывать", - отметил Данилов.

Детали

В частности, в ноябре 2022 года появилась информация, что россия тайно заключила соглашение с Тегераном о начале производства иранских беспилотников на территории рф.

Секретарь СНБО отметил, что в дронах-камикадзе нашли комплектующие производства компаний, которые должны были бы придерживаться введенных санкций и не поставлять их Ирану.

"Когда мы начали сбивать иранские дроны, мы обратили внимание на комплектацию определенных компаний, которые не должны были бы поставлять эти комплектующие в Иран. Как они там оказались, сейчас выясняют многие разведки. Но после того, как это стало публично известно, я не думаю, что компании, которые их поставляли, будут продолжать это делать. Тогда из чего будут составлять свои дроны – это большой вопрос. Будет ли замена деталей", - подчеркнул он.

Дополнение

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов отметил, что у России и Ирана есть предварительные договоренности о поставках ракет, но Иран воздерживается из-за потенциальных последствий.



По данным Bloomberg, Россия и Иран вопреки санкциям строят новый трансконтинентальный торговый путь, простирающийся от восточного края Европы до Индийского океана. Это 3000-километровый проход, который находится вне досягаемости любого иностранного вмешательства. Страны инвестируют в проект более 20 миллиардов долларов.