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росія хоче сформувати дивізію субмарин з "Посейдонами" на Камчатці в 2024-2025 роках - росЗМІ

росія хоче сформувати дивізію субмарин з "Посейдонами" на Камчатці в 2024-2025 роках - росЗМІ

Київ • УНН

 • 739282 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. росія планує сформувати дивізію підводних човнів спецпризначення - носіїв суперторпед "Посейдон" -  у складі підводних сил тихоокеанського флоту до кінця 2024 - початку 2025 року, пише УНН з посиланням на росЗМІ.

Цитата

"Рішення про формування дивізії атомних субмарин спеціального призначення на Камчатці прийнято. Йдеться про грудень 2024 року або першу половину 2025 року", - повідомило джерело, близьке до російського військового відомства.

При цьому росЗМІ зазначають, що не мають в своєму розпорядженні офіційного підтвердження цієї інформації.

Доповнення

Розвідка НАТО розіслала низці союзників звіт про переміщення атомного підводного човна "Бєлгород" та ймовірне випробування ядерної торпеди "Посейдон", яку називають "зброєю судного дня", писала італійська газета La Repubblica. Анатлітики були впевнені, що підводний човен ніколи не виходив за межі Білого моря, насправді його було помічено у водах біля Арктики для серії секретних випробувань.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: росія виробила перші ядерні боєголовки для суперторпед "Посейдон" - ЗМІ

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