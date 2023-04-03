россия хочет сформировать дивизию субмарин с "Посейдонами" на Камчатке в 2024-2025 годах - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. россия планирует сформировать дивизию подводных лодок спецназначения - носителей суперторпед "Посейдон" - в составе подводных сил тихоокеанского флота до конца 2024 - начала 2025 года, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
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"Решение о формировании дивизии атомных субмарин специального назначения на Камчатке принято. Речь идет о декабре 2024 года или первой половине 2025 года", - сообщил источник, близкий к российскому военному ведомству.
При этом росСМИ отмечают, что не располагают официальным подтверждением этой информации.
Дополнение
Разведка НАТО разослала ряду союзников отчет о перемещении атомной подводной лодки "Белгород" и вероятном испытании ядерной торпеды "Посейдон", которую называют "оружием судного дня", писала итальянская газета La Repubblica. Аналитики были уверены, что подводная лодка никогда не выходила за пределы Белого моря, на самом деле она была замечена в водах возле Арктики для серии секретных испытаний.
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