росія виробила перші ядерні боєголовки для суперторпед "Посейдон" - ЗМІ

Цитата

"Перші боєкомплекти "Посейдона" виготовлені, найближчим часом їх отримає підводний човен "Білгород", — цитує джерело ТАРС.

Доповнення

путін вперше оголосив про "Посейдон" у 2018 році, заявивши, що це принципово новий тип стратегічної ядерної зброї із власним ядерним джерелом енергії.

У своєму виступі путін тоді сказав, що дальність дії торпеди буде необмеженою і що вона зможе працювати на екстремальних глибинах зі швидкістю, що у багато разів перевищує швидкість будь-якого підводного човна або інших торпед.

"Вони дуже малошумні, мають високу маневреність і практично невразливі для противника. Сьогодні у світі немає зброї, здатної їм протистояти", - сказав путін.