росія виробила перші ядерні боєголовки для суперторпед "Посейдон" - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. росія виготовила перші ядерні боєголовки для суперторпед "Посейдон", які будуть розміщені на атомному підводному човні "Білгород", повідомило в понеділок ТАРС з посиланням на неназване джерело в міноборони, передає УНН.
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"Перші боєкомплекти "Посейдона" виготовлені, найближчим часом їх отримає підводний човен "Білгород", — цитує джерело ТАРС.
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путін вперше оголосив про "Посейдон" у 2018 році, заявивши, що це принципово новий тип стратегічної ядерної зброї із власним ядерним джерелом енергії.
У своєму виступі путін тоді сказав, що дальність дії торпеди буде необмеженою і що вона зможе працювати на екстремальних глибинах зі швидкістю, що у багато разів перевищує швидкість будь-якого підводного човна або інших торпед.
"Вони дуже малошумні, мають високу маневреність і практично невразливі для противника. Сьогодні у світі немає зброї, здатної їм протистояти", - сказав путін.