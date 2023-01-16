россия изготовила первые ядерные боеголовки для суперторпед "Посейдон" - СМИ

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"Первые боекомплекты "Посейдона" изготовлены, в ближайшее время их получит подлодку "Белгород", — цитирует источник ТАСС.

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путин впервые объявил о "Посейдоне" в 2018 году, заявив, что это принципиально новый тип стратегического ядерного оружия с собственным ядерным источником энергии.

В своем выступлении путин тогда сказал, что дальность действия торпеды будет неограниченной и что она сможет работать на экстремальных глубинах со скоростью, что во много раз превышает скорость любой подводной лодки или других торпед.

"Они очень малошумны, обладают высокой маневренностью и практически неуязвимы для противника. Сегодня в мире нет оружия, способного им противостоять", - сказал путин.