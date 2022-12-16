Хоче переговорів: у Міноборони не відкидають повторних ударів росії

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Радник міністра сказав, що сьогоднішня атака росії на українські міста "не стала несподіванкою". Він попередив, що ці удари навряд чи були останніми.

"Це була російська стратегія протягом останніх двох місяців. Зіткнувшись із поразками на полі бою, вони мають це компенсувати. Вони намагаються створити умови, щоб змусити Україну піти на переговори. Цього не станеться. Це не спрацює", – зазначив Юрій Сак.

Нагадаємо

Вранці 16 грудня росія вкотре завдала по Україні масованого ракетного удару. Було випущено 76 ракет, українські зенітники та ППО збили 60.

Внаслідок атак пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури на сході та півдні. Укренерго оголосило режим надзвичайної ситуації, по всій країні ввели аварійна відключення світла.