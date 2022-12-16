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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Укренерго оголосило про надзвичайну ситуацію: ракетна атака спричинила втрату понад 50% споживання енергосистеми

Укренерго оголосило про надзвичайну ситуацію: ракетна атака спричинила втрату понад 50% споживання енергосистеми

Київ • УНН

 • 1011315 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Масований ракетний удар ворога сьогодні спричинив втрату понад 50% споживання енергосистеми України, повідомила НЕК "Укренерго", пише УНН.

Цитата

"16.12.2022 року внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку російської федерації електроенергетичної інфраструктури України (теплові електростанції, гідроелектростанції, підстанцій магістральних мереж 330-750 кВ) відбулася втрата понад 50% споживання ОЕС України, що відповідно п. 2.4 Кодексу системи передачі визначає настання режиму системної аварії", - йдеться у повідомленні.

При цьому, в Укренерго, відповідно до правил ринку, повідомили про "настання надзвичайної ситуації, починаючи з розрахункового періоду з 09:00 16.12.2022 року".

Доповнення

Через ракетні удари пошкоджено енергооб'єкти на сході та півдні України.

По всій Україні ввели аварійні відключення світла.

Українські Національні Новини

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