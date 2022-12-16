Укрэнерго объявило о чрезвычайной ситуации: ракетная атака повлекла за собой потерю более 50% потребления энергосистемы

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"16.12.2022 года в результате массированных ракетных обстрелов со стороны российской федерации электроэнергетической инфраструктуры Украины (тепловые электростанции, гидроэлектростанции, подстанций магистральных сетей 330-750 кВ) произошла потеря более 50% потребления ОЭС Украины, что соответственно п. 2.4 Кодекса определяет наступление режима системной аварии", - говорится в сообщении.

При этом в Укрэнерго, согласно правилам рынка, сообщили о "наступлении чрезвычайной ситуации, начиная с расчетного периода с 09:00 16.12.2022 года".

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Из-за ракетных ударов повреждены энергообъекты на востоке и юге Украины.

По всей Украине ввели аварийные отключения света.