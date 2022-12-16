Хочет переговоров: в Минобороны не исключают повторных ударов россии

Детали

Советник министра сказал, что сегодняшняя атака россии на украинские города "не стала неожиданностью". Он предупредил, что эти удары вряд ли будут последними.

"Это была российская стратегия в последние два месяца. Столкнувшись с поражениями на поле боя, они должны это компенсировать. Они пытаются создать условия, чтобы заставить Украину пойти на переговоры. Этого не произойдет. Это не сработает", – отметил Юрий Сак.

Напомним

Утром 16 декабря россия в очередной раз нанесла по Украине массированный ракетный удар. Было выпущено 76 ракет, украинские зенитчики и ПВО сбили 60.

В результате атак повреждены объекты энергетической инфраструктуры на востоке и юге. Укрэнерго объявило режим чрезвычайной ситуации, по всей стране ввели аварийное отключение света.